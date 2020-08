Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide l'intégration de sa dernière recrue !

Publié le 31 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Après la victoire de l'OM à Brest (2-3), André Villas-Boas s'est montré satisfait de la performance de Leonardo Balerdi, arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund.

L'OM a débuté sa saison de Ligue 1 par une victoire dimanche soir à Brest (2-3). Florian Thauvin a marqué et Duje Caleta-Car a signé un doublé important. Le défenseur central croate s'est d'ailleurs imposé comme le meilleur joueur de la partie. Pourtant, sur la même ligne, la performance de Leonardo Balerdi a été tout autant voire plus scrutée par André Villas-Boas. Avec la quarantaine d'Alvaro Gonzalez – l'habituel titulaire – la recrue argentine a été titularisée pour l'ouverture de la saison, égalant ainsi son seul départ (contre Hoffenheim) l'an dernier du côté de Dortmund.

Les éloges de Villas-Boas