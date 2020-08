Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Florian Thauvin sur son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 9h15 par A.M.

Auteur d'une magnifique prestation contre Brest (3-2), Florian Thauvin a démontré toute son importance pour l'OM. Et cela tombe bien puisque le Champion du monde annonce qu'il ne compte pas partir.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin a bien conscience que son avenir est un enjeu important pour l'Olympique de Marseille. Et pour cause, après une saison blanche, le Champion du monde a fait son grand retour en Ligue 1 dimanche soir à l'occasion de la victoire à Brest (3-2). Buteur et double passeur décisif, l'ancien Bastiais a été excellent ce qui renforce les spéculations autour de son avenir alors que les discussions pour une prolongation de contrat semble encore loin d'avoir avancé. A un an de la fin de son bail, Florian Thauvin serait convoité en Serie A, notamment par l'Atalanta, mais comme il l'avait déjà expliqué, il ne compte pas quitter l'OM qui disputera la Ligue des Champions cette saison.

Thauvin scelle son avenir