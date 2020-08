Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Florian Thauvin, ça devient une véritable urgence !

Publié le 31 août 2020 à 6h10 par La rédaction

Exceptionnel pour sa première sortie en Ligue 1 de la saison, Florian Thauvin devient un véritable sujet de préoccupation. L’OM doit impérativement, et très rapidement, le prolonger.

Avec un but et deux passes décisives contre Brest (2-3), c’est un grand Florian Thauvin qui a remis les pieds sur les pelouses de Ligue 1, lui qui n’avait plus été titulaire depuis mai 2019. Blessé durant une très grande partie de la dernière saison, le champion du monde redémarre pied au plancher. Avec, en toile de fond, son avenir dans toutes les têtes. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Thauvin fait partie des priorités de la direction et du nouveau directeur sportif, Pablo Longoria. Mais il y a urgence.

L’OM a trop attendu