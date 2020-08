Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Florian Thauvin plus proche que jamais de s’écrire à l’OM ?

Publié le 28 août 2020 à 4h45 par T.M.

Les question sont nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin. Mais visiblement, les chemins mèneraient toujours vers l’OM pour le protégé d’André Villas-Boas.

Outre une aventure ratée de quelques mois à Newcastle, Florian Thauvin fait le bonheur de l’OM depuis 2013. Ces dernières années, le champion du monde s’est d’ailleurs imposé comme le principal danger offensif du club phocéen. Un atout non négligeable pour André Villas-Boas, mais dernièrement, le doute avait gagné l’avenir du joueur de 27 ans. En effet, la situation contractuelle de Thauvin invite au doute et à l’intérêt. Le Marseillais n’a plus qu’un an de contrat, de quoi forcément attirer certains prétendants en quête d’une bonne affaire pour cet été, ou bien l’été prochain, quand il pourrait être libre. Toutefois, à en croire les derniers échos dans ce dossier Florian Thauvin, la tendance ne serait clairement pas à un départ…

Vers une prolongation ?