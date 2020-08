Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arrivé avec cette priorité en tête, Koeman doit revoir ses plans !

Publié le 31 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Donny Van de Beek est la priorité de Ronald Koeman comme le10sport.com vous l’avait récemment révélé en exclusivité. Cependant, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam devrait prendre la direction de Manchester United.

Nommé le 19 août dernier à la tête de l’effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman a quitté son poste au sein de la sélection des Pays-Bas pour retrouver le club dans lequel il a marqué l’histoire en tant que joueur à Wembley en 1992. Et le technicien néerlandais avait annoncé la couleur lors de sa conférence de presse de présentation, laissant entendre qu’un grand ménage pourrait avoir lieu d’ici la fin du mercato estival. En ce qui concerne les renforts, le nouvel entraîneur du FC Barcelone aimerait insuffler un vent néerlandais sur l’effectif, à commencer par Donny Van de Beek comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 17 août dernier avant même que la prise de fonctions de Koeman ne soit officielle. Cependant, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam ne devrait pas débarquer en Catalogne.

Manchester United devrait rafler la mise pour Van de Beek