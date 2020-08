Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Van de Beek !

Publié le 29 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Absent de la feuille de match de l’Ajax Amsterdam de ce samedi, qui a affronté l’Eintracht Francfort en match amical, Donny Van de Beek disposerait d’un bon de sortie cet été. Et ce dernier pourrait bien rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone…

Ronald Koeman prépare déjà son mercato au FC Barcelone. Après avoir annoncé à plusieurs joueurs de l’effectif s’il comptait les garder ou non, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas se serait déjà activé sur le marché des transferts pour recruter un nouveau joueur cet été. Comme révélé par le10sport.com , le coach néerlandais du Barça souhaite faire venir Donny Van de Beek (Ajax Amsterdam) chez les Blaugrana cet été. Et le départ de ce dernier semble se préciser…

Van de Beek absent en raison de son futur transfert ?