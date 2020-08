Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez s’est fixé une priorité pour son avenir !

Publié le 30 août 2020 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il est dans le viseur du PSG, Luis Suarez se serait fixé une première grande priorité avant de retrouver un club dans les semaines à venir.

Présent dans l’effectif du FC Barcelone depuis 2014, Luis Suarez devrait prochainement voir son aventure en Catalogne prendre fin. En effet, Ronald Koeman ne compterait pas sur lui pour la saison 2020-2021 et lui aurait d’ores et déjà dit de se trouver un nouveau point de chute. Cependant, malgré ses 33 ans et son net déclin physique depuis plusieurs mois, celui qu’on surnomme El Pistolero reste un joueur convoité sur le marché des transferts. Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus, Luis Suarez est également sur les tablettes du PSG comme le10sport.com vous l’a annoncé, son profil étant particulièrement apprécié par l’état-major parisien basé à Doha.

Avant de discuter avec des clubs, Luis Suarez voudrait trouver un accord avec le Barça !