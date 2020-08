Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va devoir changer ses plans pour cet été !

Publié le 30 août 2020 à 10h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Ronald Koeman a fait de Donny Van de Beek sa priorité sur le marché des transferts. Cependant, le néerlandais serait tout proche d’être doublé dans ce dossier, et aurait identifié un nouveau profil pour son milieu de terrain…

Le mercato du FC Barcelone s’annonce mouvementé. Entre la demande de départ de Lionel Messi, et le probable départ libre de Luis Suarez, Ronald Koeman devrait avoir du boulot. Comme révélé par le10sport.com , la grande priorité de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas est Donny Van de Beek, qui dispose d’un bon de sortie à l’Ajax Amsterdam après une nouvelle saison réussie sous les couleurs des Lanciers. Cependant, un nouveau profil se dégagerait aujourd’hui pour prendre sa place…

Van de Beek vers Manchester United ?