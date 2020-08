Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prépare une opération historique pour Messi !

Publié le 30 août 2020 à 8h45 par A.M.

En pole position pour réaliser un énorme coup avec Lionel Messi, Manchester City travaille en coulisse pour boucler la transaction. Barcelone réclamerait 280M€ alors que les Citizens auraient une impressionnante liste de joueurs à proposer en échange.

Lionel Messi semble donc avoir bel et bien tranché pour son avenir. En effet, la star argentine a envoyé un burofax à sa direction mardi soir afin de signifier sa volonté de quitter le FC Barcelone, vingt ans après son arrivée. Visiblement, sa décision semble irréversible et désormais, l'attente a débuté concernant le nom de son futur club. Manchester City et le PSG semblent être les mieux placés, mais la situation contractuelle de Lionel Messi est très floue. L'entourage de joueur est convaincu que la clause qui lui permet de partir libre est toujours active, quand le Barça maintient qu'elle a expiré le 10 juin. Et alors que le club catalan compte s'appuyer sur la clause libératoire fixée à 700M€ dans son bail, la Cadena SER assure qu'elle n'est plus en vigueur depuis la fin de la saison !

Plusieurs stars inclus dans la transaction ?