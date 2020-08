Mercato - Barcelone : Ça se complique pour cette cible du Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

En fin de contrat en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang attise les convoitises à travers l’Europe, et était notamment suivi par le FC Barcelone. Toutefois, les catalans pourraient bien être contraints de faire une croix dessus.

Cette saison encore, Pierre-Emerick Aubameyang aura été l’un des hommes fort des Gunners . Auteur d’un doublé en demi-finale puis en finale de FA Cup contre Manchester City et Chelsea, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a récidivé ce samedi contre Liverpool lors du Community Shield en inscrivant le seul but des Londoniens avant de marquer le tir au but décisif pour offrir aux supporters d’Arsenal un deuxième trophée en l’espace de deux mois. En fin de contrat en 2021, l’international gabonais est courtisé par divers clubs en Europe, dont le FC Barcelone et l’Inter Milan. Cela fait plus d’un an que les catalans surveillent la situation d’Aubameyang, sans pour autant qu’il soit une piste prioritaire, et ainsi sans pour autant passer à l’action. Toutefois, l’arrivée de Ronald Koeman, qui a poussé Luis Suarez vers la sortie, aurait pu précipiter une avancée dans le dossier. Il semble désormais trop tard désormais, alors que les dirigeants londoniens seraient tout proche d’un accord pour prolonger leur serial buteur.

Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang va prolonger son contrat du côté d’Arsenal, comme nous vous l’annoncions en exclusivité. L’attaquant de 31 ans aurait rejeté deux autres offres. Une bonne nouvelle pour Mikel Arteta, qui pourra ainsi compter sur son meilleur élément dans son projet de reconstruction d’Arsenal. Arrivé il y a à peine neuf mois, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City a remporté ce samedi son deuxième trophée à la tête des Gunners après la FA Cup, et s’est offert le scalp de Jürgen Klopp pour la seconde fois en l’espace de quelques mois. Le FC Barcelone quant à eux, qui n'avaient jamais fait d'approche concrète pour l'attaquant gabonais, pourraient se rabattre sur Lautaro Martinez, qu'il suivent également depuis plusieurs mois.

Mikel Arteta just confirmed again that Pierre Aubameyang is “close” to extend his contract. Arsenal consider the agreement almost ‘reached and completed’, the deal is done - he turned down 2 other bids. Gabriel Magalhães will be announced soon. #AFC #transfers