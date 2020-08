Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Puel, le mercato des Verts n’est pas terminé !

Publié le 30 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur de l’ASSE, Claude Puel a estimé lors d’un point presse que le groupe stéphanois était trop « large ». De quoi s’attendre à certains changements dans l’effectif des Verts.

Avec l’arrivée d’Adil Aouchiche entre autres, Claude Puel semble estimer avoir un groupe suffisamment étoffé afin d’être compétitif la saison prochaine. L’entraîneur de l’ASSE voudrait se séparer de Stéphane Ruffier, de Wahbi Khazri, de Ryad Boudebouz ainsi que de Yann M’Vila notamment. Et son message en conférence de presse laisse entendre qu’un coup de balai aurait bel et bien lieu dans le Forez d’ici la fin du mercato.

« Quand vous avez 37 joueurs à l'entraînement, c'est compliqué »