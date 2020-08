Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel annonce la couleur pour la suite du recrutement !

Publié le 29 août 2020 à 17h15 par D.M.

Présent en conférence de presse à la vieille du match face à Lorient, Claude Puel a indiqué qu’il s’attendait encore à du mouvement d’ici la fin du mercato estival.

L’ASSE a profité de cette première partie de mercato estival pour se renforcer. Fidèle à sa stratégie de rajeunissement, le club stéphanois a accueilli Adil Aouchiche (18 ans) en provenance du PSG, Jean-Philippe Krasso (23 ans), mais aussi Yvan Neyou (23 ans) sous la forme d’un prêt. L’ASSE s’attend également à se séparer de nombreux joueurs. En effet, Claude Puel ne compterait plus sur de nombreux cadres à l’instar de Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Yann M’Vila. La suite du mercato estival promet donc d'être agité du côté de Saint-Etienne.

« Le groupe est encore un peu large »