Mercato – Real Madrid : Pour James Rodriguez, ça se précise !

Publié le 30 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, James Rodriguez serait proche de rebondir du côté d’Everton, ou les discussions sont en cours entre les différentes parties.

Le marché des transferts du côté des départs semble enfin se décanter au Real Madrid ! Souhaitant dégraisser un effectif trop quantitatif, les Merengue souhaiteraient se débarrasser de plusieurs indésirables cet été. Si les prêts de Brahim Diaz et Mariano Diaz sont proches d’être conclu et le départ de Dani Ceballos encore incertain, l’avenir de Gareth Bale semble quant à lui clos, alors que le joueur a indiqué qu’il n'écouterait plus aucune offre et resterait jusqu’à la fin de son contrat. James Rodriguez pourrait ainsi être le premier gros départ estival pour les madrilènes.

Everton passe à l’offensive pour James Rodriguez