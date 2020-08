Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier couac pour le départ d’un indésirable ?

Publié le 29 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance par la presse portugaise du côté du Benfica, Mariano Diaz pourrait bien connaître un couac dans le dossier de son départ du Real Madrid, alors que Zinedine Zidane ne compte plus du tout sur lui…

Le Real Madrid prépare un énorme dégraissage de son effectif. Parmi les joueurs concernés par un départ, de nombreux attaquants et autres joueurs offensifs devraient quitter la capitale espagnole, notamment Brahim Diaz, annoncé avec insistance au Milan AC, ou encore Borja Mayoral, toujours plus proche de la Lazio. Mariano Diaz est également sur le départ, ce dernier n’étant pas réellement utilisé par Zinedine Zidane, qui ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Annoncé du côté du Benfica ces derniers jours par la presse portugaise, Mariano pourrait finalement ne pas être si proche que ça d’un départ…

Mariano même pas prévenu d’un accord