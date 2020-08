Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle porte de sortie pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 27 août 2020 à 0h00 par La rédaction

N’étant pas dans les projets de Zinedine Zidane, Mariano Diaz ne serait pas pressé de partir même si un nouveau club pourrait faire pencher la balance vers un départ.

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le mercato du Real Madrid est très calme dans le sens des arrivées mais aussi dans le sens des départs. Malgré la volonté du président du Real Madrid, Florentino Perez de réaliser un grand coup de balai estival, très peu de joueurs sont partis de la Casa Blanca . Même si le dossier James Rodriguez semble s’accélérer avec un possible départ vers Everton, aucun autre gros dossier n’a connu d'avancée majeure ces derniers jours. Parmi les indésirables, on retrouverait Mariano Diaz, l’attaquant costaricain qui ne rentrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane et qui serait prié de trouver une porte de sortie. Problème, le joueur n’est pas pressé de partir et son immense salaire fait fuir de possibles acheteurs. Une situation qui pourrait néanmoins évoluer avec l’arrivée d’un club portugais sur le dossier…

Benfica garde un œil sur Mariano Diaz !