Mercato - Real Madrid : Ancelotti proche de recruter un gros joueur de Zidane ?

Publié le 26 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Sur le départ au Real Madrid, James Rodriguez devrait rapidement trouver chaussure à son pied lors de ce mercato estival 2020. Et ce dernier se rapprocherait aujourd’hui de la Premier League…

Zinedine Zidane continue son opération dégraissage. Alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté le club, d’autres pourraient rapidement suivre. Depuis quelques semaines, James Rodriguez sait qu’il n’entre plus dans les plans de Zizou au Real Madrid. Ce dernier, qui n’a disputé que 728 minutes de jeu toutes compétitions confondues la saison dernière, devrait rapidement trouver chaussure à son pied, ce dernier étant toujours dans le viseur de plusieurs clubs européens, et notamment du PSG. Et une destination semble plus que jamais se dessiner…

James Rodriguez, direction Everton ?