Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’intérêt de Leonardo pour Gabriel !

Publié le 26 août 2020 à 8h45 par T.M.

Toujours lié au LOSC, Gabriel est toutefois en partance vers Arsenal. Alors que le transfert du Brésilien pourrait prochainement être acté, du côté du PSG, Leonardo semblait être très intéressé.

Après Victor Osimhen, qui a rapporté près de 80M€ au LOSC, c’est Gabriel qui devrait désormais faire du bien aux caisses de Gérard Lopez. En effet, le défenseur central de Christophe Galtier s’apprête à faire ses valises dans le cadre d’une opération estimée à 30M€. Si son prochain club n’a pas encore été annoncé, c’est Arsenal qui semble tenir la corde, devançant notamment Manchester United et Naples. Un dossier où le PSG était également intéressé. En effet, Leonardo voyait en Gabriel un possible successeur de Thiago Silva. Dès février, Le 10 Sport vous avait d’ailleurs révélé l’intérêt du PSG pour le joueur du LOSC.

Leonardo était très intéressé !