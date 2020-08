Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe dans le feuilleton Messi !

Publié le 30 août 2020 à 8h15 par H.G. mis à jour le 30 août 2020 à 8h20

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu refuserait d’entendre parler d’un départ de l’international argentin contre moins de 700M€, soit le montant de sa clause libératoire. Seulement voilà, les choses seraient loin d’être aussi simples.

Après vingt années passées au sein du FC Barcelone, toutes sections confondues, Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours cet été. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu et des résultats sportifs engendrés par celle-ci, l’international argentin a donc décidé de claquer la porte et a déjà informé la direction barcelonaise de son choix par le biais d’un burofax transmis mardi. Celui qu’on surnomme La Pulga souhaiterait s’appuyer sur une clause de résiliation prévue dans son contrat, celle-ci lui permettant de rompre son contrat unilatéralement en fin de saison. Seulement voilà, si Lionel Messi considère que cette clause est encore active, le FC Barcelone estime de son côté que celle-ci a expiré le 10 juin dernier. Sur ce point, un litige entre les deux parties est en cours. De ce fait, Josep Maria Bartomeu afficherait, qui n’est pas vendeur, une position ferme en disant que tout club intéressé par le natif de Rosario doit payer les 700M€ de sa clause libératoire. Problème : cette clause libératoire n’existerait plus !

La clause libératoire de Messi n’est pas active depuis la fin de la saison