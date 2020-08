Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce voeu de Doha ne devrait pas se réaliser !

Publié le 30 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme révélé par le10sport.com, Doha aimerait que le PSG parvienne à recruter Luis Suarez cet été. Néanmoins, le buteur du FC Barcelone ne devrait pas déposer ses valises à Paris.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman, l’avenir de Luis Suarez ne s’écrirait plus du côté du FC Barcelone. En effet, l’entraîneur du Barça se serait entretenu avec l’Uruguayen pour lui révéler qu’il ne comptait pas sur lui dans son projet de reconstruction au FC Barcelone. Et maintenant ? Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG avait des vues sur El Pistolero , et plus précisément Doha. Cependant, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.

Luis Suarez toujours plus proche de la Juventus ?