Mercato : L'OM et l'ASSE sont bien passés à côté d'un joli coup en attaque !

Publié le 31 août 2020 à 4h30 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, l'ASSE ou encore le RC Lens, Adrian Grbic s'est finalement engagé à Lorient. Et Pascal Gastien, son ancien entraîneur assure que les clubs qui ont manqué son recrutement peuvent avoir des regrets.

En début de mercato, le nom d'Adrian Grbic a beaucoup fait parler. Auteur d'une belle saison en Ligue 2, l'attaquant était sur le départ de Clermont et plusieurs clubs de Ligue 1 se sont rapidement positionnés à l'image de l'OM, l'ASSE ou encore le RC Lens. Finalement, Adrian Grbic s'est dirigé vers la Bretagne. D'abord proche de rejoindre Brest, il a rejoint Lorient au dernier moment. Et pour Pascal Gastien, son ancien entraîneur à Clermont, les Merlus ont réalisé une belle affaire.

Grbic a déjà convaincu à Lorient