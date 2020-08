Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi décideur d'une priorité du Barça ?

Publié le 30 août 2020 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 30 août 2020 à 21h04

A en croire la presse italienne, Lionel Messi serait sur le point de quitter le FC Barcelone. Une situation qui pourrait pousser Lautaro Martinez à prolonger son contrat à l’Inter.

Verra-t-on un jour Lionel Messi et Lautaro Martinez sous le même maillot ? Rien n’est moins sûr. Le premier serait sur le point de quitter le FC Barcelone. L’Argentin voudrait utiliser une clause qui lui permet de résilier unilatéralement son contrat. Manchester City serait le club le mieux placé pour l’accueillir, même si le PSG, la Juventus et l’Inter resteraient à l’affût. Quant à Lautaro Martinez, son nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone, et ce depuis des mois. Mais le club blaugrana n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec l’Inter.

Peu de chances de voir Lionel Messi évoluer avec Lautaro Martinez