Mercato - Barcelone : Une rencontre au sommet imminente entre Bartomeu et le clan Messi ?

Alors que le FC Barcelone est en pleine crise depuis que Lionel Messi a officiellement pris la décision de s’en aller cet été, Josep Maria Bartomeu devrait rencontrer Jorge Messi la semaine prochaine. Cependant, il n’y aurait pas grand chose à espérer à la suite de cette rencontre tant les positions seraient totalement divergentes.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe ce mardi. Après vingt années passées au FC Barcelone, Lionel Messi a pris la décision de quitter son club de toujours. En conflit avec Josep Maria Bartomeu, l’Argentin reprochant à son président sa gestion ayant causé de mauvais résultats sportifs ces dernières années, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a décidé de transmettre un burofax à sa direction afin d’officialiser sa volonté de changer d’air. Cependant, à un an du terme de son constat, rien n’indique qu’il sera facile pour Lionel Messi de quitter le Barça. Et pour cause, Josep Maria Bartomeu ne serait pas disposé à discuter avec quelque club que ce soit et renverrait ainsi l’attaquant de 33 ans à sa clause libératoire fixée à 700M€.

Cependant, après l’annonce de ce burofax, la situation n’a fait que s’envenimer ce dimanche. Et pour cause, alors qu’il était attendu au centre d’entrainement à 10h15 afin de se soumettre aux tests PCR qui visent à dépister le Covid-19, Lionel Messi ne s’est jamais présenté à l’heure convenue. De quoi mettre de l’huile sur le feu dans cette confrontation opposant l’emblématique numéro 10 du FC Barcelone à sa direction. Et pour cause, Mundo Deportivo explique ce dimanche que jamais le club catalan ne s’attendait à des mouvements aussi radicaux de la part du joueur formé à la Masia. Plus encore, au sein du Barça, on insisterait sur le fait qu’il n’y aurait jamais eu d’avertissements au préalable concernant l’envoi de ce burofax, que ce soit de la part de Lionel Messi lui-même ou bien de la part de ses représentants légaux. Ainsi, en agissant de la sorte, le finaliste de la Coupe du Monde 2014 a fermement demandé à partir en utilisant la clause de résiliation de son bail, prévue à cet effet dans son contrat. Cependant, le président du FC Barcelone n’a pas la moindre intention de voir le joueur s’en aller et considérerait que cette clause de résiliation a expiré le 10 juin dernier. En agissant de la sorte, Josep Maria Bartomeu tente donc de contraindre Lionel Messi à ne pas s’en aller du côté du PSG ou de Manchester City, mais de le conserver pour sa dernière année de contrat. Et ce n’est pas une réunion entre le président catalan et Jorge Messi qui devrait faire avancer les choses.

