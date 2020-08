Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi risque gros après son choix fracassant !

Publié le 30 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi ne s’est pas présenté aux tests PCR qui visent à dépister le Covid-19 ce dimanche au centre d’entraînement du Barça, l’attaquant argentin serait sur le chemin de risquer une grosse sanction financière.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne : Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, à un an du terme de son contrat. Plus que jamais, la possibilité de voir l’attaquant argentin de 33 ans quitter son club de toujours est réelle, et le conflit entre le joueur et sa direction a maintenant éclaté au grand jour. En effet, alors qu’il était attendu ce dimanche matin à 10h15 pour se soumettre à des tests de dépistage du Covid-19 au centre d’entraînement du Barça, celui qu’on surnomme La Pulga ne s’est jamais présenté. De quoi montrer aux yeux de tous que Lionel Messi souhaite fermement partir du FC Barcelone prochainement, mais aussi de quoi l’exposer à de lourdes sanctions.

Plus de 800 000€ de perte en cas d’absence jusqu’à mardi pour Lionel Messi