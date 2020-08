Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça afficherait une certitude pour Lionel Messi !

Publié le 30 août 2020 à 9h15 par H.G. mis à jour le 30 août 2020 à 9h17

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone prochainement, le club catalan serait bel et bien convaincu du fait que l’Argentin ne se présentera pas à la reprise ce dimanche matin.

Le feuilleton Lionel Messi bat son plein cette semaine ! À un an du terme de son contrat, l’attaquant argentin souhaite quitter le FC Barcelone prochainement et a déjà averti la direction du club catalan de son choix par le biais d’un burofax ce mardi. S’appuyant sur une clause de résiliation dans son contrat à la date incertaine, le joueur considérant qu’elle est toujours utilisable alors que le Barça estime qu’elle a expiré le 10 juin dernier, celui qu’on surnomme La Pulga aurait pris la décision de ne pas se présenter aux tests PCR relatifs au dépistage de la Covid-19. Et tout indique que Lionel Messi sera bel et bien absent à cette occasion ce dimanche…

Le Barça ne prévoirait pas l’arrivée de Lionel Messi pour les tests PCR !