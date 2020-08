Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi fait une nouvelle grosse annonce au Barça !

Publié le 29 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que la nouvelle saison de Liga se profile, le FC Barcelone doit retrouver les terrains d'entraînement dans les prochaines heures. La présence de Lionel Messi, pour les tests liés au Covid-19, est toujours en suspens, ce dernier ayant déjà fait sa demande de départ du Barça. Et la Pulga aurait fait une énorme annonce au club…

Lionel Messi fait trembler la planète foot toute entière. Ce mardi, la Pulga a fait savoir, via burofax, au FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été. Un véritable séisme a alors frappé la Catalogne et le monde entier, cette annonce provoquant une énorme crise chez les Blaugrana . Le Barça souhaite tout tenter pour le garder, cependant Lionel Messi aurait fait une énorme annonce qui l'éloigne toujours un peu plus du FC Barcelone.

Messi ne se présentera pas aux tests Covid-19 !

Ainsi, comme révélé par la RAC1 , Lionel Messi aurait fait savoir aux Blaugrana qu’il ne serait pas présent pour les tests PCR de ce dimanche, nécessaires pour détecter un cas de Covid-19. Une annonce fracassante de la part de l’international argentin, qui confirmerait donc, via cette annonce, qu’il souhaiterait bel et bien quitter le FC Barcelone cet été. Le Barça n’est pas au bout de ses peines dans ce dossier…