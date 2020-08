Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi !

Publié le 29 août 2020 à 16h45 par Th.B.

Bien que Manchester City serait la destination préférentielle de Lionel Messi s’il venait à quitter le FC Barcelone, un accord n’aurait pas été trouvé entre le club mancunien et le clan Messi contrairement à ce qui a été avancé par la presse. De quoi permettre au PSG de garder espoir.

Et si Lionel Messi signait à Manchester City ? D’après les informations divulguées dans la presse, une arrivée du sextuple Ballon d’Or chez le cador anglais serait l’option la plus probable bien que certains bruits de couloir laissent entendre que Messi pourrait rejoindre le PSG, la Juventus ou encore Manchester United. Une chose semblerait certaine actuellement : le capitaine du FC Barcelone aurait la ferme volonté d’aller voir ailleurs et l’aurait fait savoir en début de semaine via un burofax à ses dirigeants. Veronica Brunati est même allé plus loin ces derniers jours.

Pas d’accord entre Manchester City et Messi