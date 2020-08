Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar veut frapper fort avec une star du Barça !

Publié le 30 août 2020 à 12h00 par A.M.

Pendant que Lionel Messi met le FC Barcelone en alerte, une autre star est sur le départ, à savoir Luis Suarez. Et Neymar ferait un sacré pressing pour le convaincre le rejoindre au PSG.

Le FC Barcelone s'apprête à vivre une petite révolution au sein de son effectif. Bien évidemment, la bombe lâché par Lionel Messi à sa direction occupe toute l'attention, puisque La Pulga pourrait quitter le Barça vingt ans après son arrivée. Mais avec Ronald Koeman, qui a succédé à Quique Setién après le fiasco du Final 8, l'effectif pourrait être bouleversé plus en profondeur et plusieurs cadres du vestiaire semblent menacés, à commencer par Luis Suarez. Auteur d'une saison décevante, l'Uruguayen ne sera pas conservé et pourrait même être libéré de sa dernière année de contrat selon la presse espagnole.

Neymar insiste pour Suarez !