Mercato - Barcelone : Josep Maria Bartomeu ne lâche rien pour Lionel Messi !

Publié le 30 août 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone prochainement, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas la moindre intention de le voir quitter le club. Au point d’afficher une grosse fermeté en coulisses en passant des consignes à sa direction.

Vingt ans après son arrivée dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de claquer la porte de son club formateur. Par le biais d’un burofax transmis ce mardi à sa direction, l’attaquant de 33 ans a officialisé sa volonté de quitter le Barça en utilisant la clause de résiliation de son contrat prévue à cet effet dans son bail. Seulement voilà, si Lionel Messi considère que cette clause est toujours valable à l’heure actuelle du fait du décalage des dates de la saison 2019/2020, le FC Barcelone estime de son côté que celle-ci a expiré le 10 juin dernier. L’écurie barcelonaise affiche donc une positon très ferme dans ce dossier, bien décidée à conserver son sextuple lauréat du Ballon d’Or, et cela se traduirait tout particulièrement par des consignes rudes passées à l’ensemble de la direction du Barça.

Le board du Barça aurait pour ordre de ne pas répondre aux appels pour Lionel Messi !