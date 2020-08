Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à 700M€ pour Messi ? La réponse du Barça !

Publié le 30 août 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que la clause de Lionel Messi fixée à 700M€ aurait expiré d’après la Cadena SER, le FC Barcelone nie cette information avancée par la radio espagnole.

Le principal feuilleton de ce mercato estival est sans conteste celui qui concerne l’avenir de Lionel Messi. Après vingt années passées FC Barcelone, l’international argentin souhaite en effet quitter son club formateur et a déjà informé la direction du club catalan de son choix cette semaine. Cependant, conscient de l’enjeu aussi bien sportif qu'en matière d’image et d'économie, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas la moindre intention de négocier le départ de celui qu’on surnomme La Pulga . Ainsi, considérant que la clause de résiliation de l’Argentin a expiré le 10 juin dernier, le président du Barça renverrait Lionel Messi à sa clause libératoire fixée à 700M€ s’il souhaite s’en aller. Seulement voilà, d’après les informations de la Cadena SER , cette clause au montant dissuasif aurait expiré lors de la saison 2019/2020 puisque le natif de Rosario aurait signé un contrat de trois ans plus une année en option, soit la saison 2020/2021, lorsqu’il a prolongé son bail en 2017.

Le Barça assure que la clause de 700M€ est toujours en vigueur !