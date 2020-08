Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman prépare déjà la succession de Lionel Messi !

Publié le 30 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, le club catalan se serait d’ores et déjà lancé en quête d’un successeur à l’international argentin, et cela le mènerait tout droit vers un attaquant de Liverpool.

La possibilité que Lionel Messi quitte le FC Barcelone est plus que jamais réelle. Et pour cause, alors qu’il était attendu attendu ce dimanche matin au centre d’entrainement du Barça afin de passer des tests PCR destinés à dépister le Covid-19, l’international argentin ne s’est jamais présenté, étalant ainsi aux yeux de tous sa volonté de quitter son club de toujours. Et même si le FC Barcelone n’aurait pas la moindre intention de laisser filer celui qu’on surnomme La Pulga à un an du terme de son contrat, le club catalan n’a d’autres choix que de se faire une raison : l’enfant prodige de sa Masia souhaite fermement s’en aller. De quoi le conduire à se lancer en quête d’un joueur à même de remplacer Lionel Messi la saison prochaine dans son effectif.

Le FC Barcelone ciblerait Sadio Mané pour compenser le départ de Lionel Messi