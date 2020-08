Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar et le PSG ont totalement relancé l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 août 2020 à 11h30 par Bernard Colas

Enfant du club, Lionel Messi est fermement décidé à quitter le FC Barcelone avant la fermeture du mercato. Une décision dont ne serait pas étranger Neymar. Explications...

Depuis près d'une semaine, Lionel Messi monopolise plus que jamais l'attention dans le monde du football. L'attaquant de 33 ans a en effet pris la décision de quitter le FC Barcelone, club qu'il avait rejoint enfant, et ce choix semble définitif. L'Argentin a en effet indiqué à ses dirigeants qu'il comptait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement son bail, ce que conteste la direction culé. Le feuilleton est donc parti pour durer, mais difficile aujourd'hui d'imaginer Messi reporter le maillot du Barça, d'autant que le joueur a décidé de ne pas se présenter au centre d'entraînement ce dimanche pour y effectuer les tests PCR liés au coronavirus. Un malaise profond existe donc entre Lionel Messi et sa direction, et ça ne date pas d'hier.

Le feuilleton Neymar n'a jamais été digéré par Messi

Comme l'explique El Confidencial , la tension serait palpable entre les deux partis depuis l'été dernier et le retour avorté de Neymar au FC Barcelone. Déterminé à retourner en Catalogne, la star du PSG disposait du soutien de Lionel Messi, l'un de ses amis proches, qui a fait le forcing en interne afin que le club culé fasse le nécessaire, mais cela n'a pas suffi. Pourtant, Josep Maria Bartomeu a tenté de faire revenir le Brésilien mais n'est jamais parvenu à faire plier Leonardo et le PSG, les finances du Barça étant limitées suite au transfert d'Antoine Griezmann. Déçu et agacé, Lionel Messi aurait depuis dans le collimateur Josep Maria Bartomeu selon le média espagnol, de quoi créer une ambiance tendue au sein du club et même du vestiaire. En effet, certains cadres à l'instar de Gerard Piqué et Sergio Busquets auraient décidé de ne pas en tenir rigueur à Josep Maria Bartomeu, ou tout du moins de ne pas entrer en guerre avec lui, dans l'intérêt du FC Barcelone, à la différence de Lionel Messi ou Luis Suarez. Désormais, le divorce est consommé entre la Pulga et son club, et des retrouvailles avec Neymar sont aujourd'hui envisageables... au Paris Saint-Germain.

Messi et Neymar discutent très régulièrement de la situation actuelle