Mercato - PSG : Neymar rattrapé par ses vieux démons avec Messi ?

Publié le 30 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Si le PSG venait à recruter Lionel Messi cet été, Neymar retrouverait donc son ancien compère du FC Barcelone. Mais l’attaquant brésilien ne serait plus la tête de gondole du projet QSI…

À l’été 2017, le PSG avait réussi un coup de maitre en attirant Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€. L’attaquant brésilien, qui évoluait dans l’ombre de Lionel Messi en Catalogne, était en partie venu au Parc des Princes pour enfin devenir la tête de gondole d’un projet et prendre le devant de la scène. Un objectif atteint cette saison, puisque le PSG a réussi un carton plein national au niveau des trophées, et s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Mais Messi pourrait à nouveau venir gêner Neymar…

Quelle reconnaissance pour Neymar si Messi arrive ?

En effet, l’attaquant argentin cherche à claquer la porte du FC Barcelone le plus rapidement possible, et le PSG fait partie des pistes plausibles pour Lionel Messi. Et si son transfert au Parc des Princes venait à être effectif dans les semaines à venir, il reviendrait donc faire de l’ombre à Neymar, qui verrait ainsi ressurgir ses vieux démons du Barça.