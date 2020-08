Mercato - Barcelone : Messi sèche la reprise avec le Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que Lionel Messi était attendu au centre d’entrainement du FC Barcelone ce dimanche matin pour passer des tests de dépistage au Covid-19, l’international argentin ne s’est jamais présenté à l’heure convenue.

Bien qu'il souhaite quitter le FC Barcelone après vingt années passées au sein du club, Lionel Messi était malgré tout attendu ce dimanche matin au centre d’entraînement de l’écurie catalane afin de passer des tests PCR, destinés à dépister le Covid-19, avant la reprise de l’entrainement collectif plus tard. Cependant, il était déjà annoncé ce samedi que l’Argentin ne comptait pas se présenter à ces tests, et cela s’est confirmé ce dimanche matin. En effet, alors qu’il était censé arriver à 10h15, Lionel Messi ne s’est jamais présenté, tandis que de nombreux supporters et journalistes espéraient son arrivée. De quoi définitivement lever les doutes sur les intentions du sextuple Ballon d’Or de quitter son club de toujours.

The media and supporters are waiting for Messi, who hasn't appeared for the PCR tests yet pic.twitter.com/BYxpQ0EjIO