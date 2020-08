Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi part au clash pour le transfert du siècle !

Publié le 30 août 2020 à 15h00 par A.B.

Absent de la reprise de l’entraînement, Lionel Messi semble vouloir adopter une stratégie offensive pour obtenir son transfert.

Le FC Barcelone reprenait le chemin de l’entraînement ce dimanche. Attendu au tournant, Lionel Messi ne s’est pas présenté à cette reprise, actant ainsi sa volonté de quitter le club dès cet été. En désaccord total avec sa direction, l’Argentin réclame son transfert et pour cela, il semble prêt à tout. Quitte à partir au clash…

Messi déterminé à partir