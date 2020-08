Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus de machine arrière possible dans le feuilleton Messi !

Publié le 30 août 2020 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 30 août 2020 à 20h33

Journaliste pour TV3, Xavi Torres a donné des indications sur le transfert de Lionel Messi et sur les raisons de son départ. L’Argentin pourrait rejoindre Manchester City et les négociations pourraient s’accélérer dans les prochaines heures.

Lionel Messi pourrait plier bagages cet été. Une situation encore improbable il y a encore quelques mois et pourtant, l'Argentin serait décidé à quitter son club de toujours. Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant aurait fait part à ses dirigeants de sa volonté de quitter le FC Barcelone cet été. Pour cela, le joueur de 33 ans voudrait activer une clause qui lui permet de rompre unilatéralement son contrat. Toutefois, la situation s’annonce complexe. En effet, la Liga a donné raison aux dirigeants catalans ce dimanche. Autrement dit, la clause libératoire de Lionel Messi fixée à 700M€ serait toujours effective. L’équipe qui voudrait accueillir le joueur devrait donc dépenser cette somme si elle veut s’offrir la Pulga . Un départ qui pourrait provoquer un véritable tremblement de terre au FC Barcelone.

Négociations à venir pour régler l’avenir de Messi