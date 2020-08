Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisses pour Luis Suarez !

Publié le 30 août 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Non retenu par le FC Barcelone, Luis Suarez serait à la recherche d’un club pour la saison prochaine. La Juventus aurait coché son nom et Andrea Pirlo se serait d’ores et déjà entretenu avec l’attaquant. Mais le PSG aurait aussi sa carte à jouer.

La lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 8-2) ne devrait pas rester sans conséquence. Nommé entraîneur du club catalan, Ronald Koeman souhaiterait faire le ménage et voudrait profiter de ce mercato estival pour se séparer de nombreux joueurs. Arrivé au FC Barcelone en 2014, Luis Suarez ne devrait pas être retenu cet été. Selon plusieurs médias étrangers, le technicien néerlandais aurait annoncé à l’attaquant uruguayen qu’il ne comptait plus sur lui. Désormais, la priorité pour Luis Suarez est de trouver un club désireux de l’accueillir la saison prochaine.

Le PSG utilise Neymar pour convaincre Suarez

De nombreuses équipes européennes voudraient profiter de l’opportunité et s’attacher les services de Luis Suarez. Selon les informations de Goal, le FC Barcelone serait déterminé à se séparer de l’international uruguayen et envisagerait de résilier son contrat qui court pourtant jusqu’en 2021. Luis Suarez pourrait donc quitter la Catalogne en tant qu’agent libre. Et selon nos informations, le PSG reste attentif à la situation. Comme annoncé par le 10Sport.com le 25 août dernier, les hautes instances du club parisien à Doha souhaitent attirer Luis Suarez à Paris. Et comme indiqué par Téléfoot ce dimanche, son ancien coéquipier au FC Barcelone Neymar essaierait de le convaincre de rejoindre le PSG. Mais la tâche s’annonce compliquée pour le Brésilien et le club de la capitale.

Pirlo aurait contacté Suarez