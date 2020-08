Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les demandes colossales de Luis Suarez pour son avenir !

Publié le 30 août 2020 à 8h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, le PSG est dans la course pour faire signer Luis Suarez, sur le départ du FC Barcelone après l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc Blaugrana. Cependant, El Pistolero aurait fixé des demandes XXL pour son avenir…

Leonardo pourrait bien avoir trouvé le remplaçant parfait à Edinson Cavani. Plus vraiment désiré par le FC Barcelone, Luis Suarez devrait quitter le club libre de tout contrat, alors que ce dernier courait initialement jusqu’en 2021 chez les Blaugrana . L’international uruguayen est donc sur le marché, et plusieurs clubs, comme la Juventus ou l’Atlético, seraient dans la course. Comme révélé par le10sport.com , le PSG est aussi dans la course, sur commande des propriétaires à Doha. Cependant, les demandes XXL du buteur du Barça pourraient bien refroidir plus d’un joueur…

14M€ par an ?