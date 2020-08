Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Suarez... Le Qatar a déjà une idée pour son recrutement au FC Barcelone !

Publié le 30 août 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Alors qu'une révolution se dessine au sein du FC Barcelone, le PSG pourrait en profiter pour recruter au moins un joueur catalan. Lionel Messi, Luis Suarez et Arturo Vidal retiennent notamment l'attention du club de la capitale, mais ce n'est pas gagné pour Leonardo et l'état-major qatari.

Après l'humiliation face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone a décidé de procéder à des changements majeurs au sein du club, mais le conseil d'administration n'en attendait surement pas autant. Alors qu'Eric Abidal et Quique Setién, respectivement directeur sportif et entraîneur, ont quitté leur poste, Ronald Koeman est rapidement arrivé pour relancer le Barça. Pour parvenir à ses fins, le Néerlandais entend remanier l'effectif à sa guise, et a ainsi informé certains cadres qu'ils n'entraient pas dans ses plans. Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez sont notamment concernés par ce grand ménage qui se dessine au sein du club, mais c'est un autre départ qui risque de faire du bruit dans les prochaines semaines. Arrivé en Catalogne à l'âge de 13 ans, Lionel Messi a informé ses dirigeants qu'il voulait quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato. Un véritable séisme dont souhaite profiter le PSG.

Messi bien parti pour snober le PSG... tout comme Vidal

Logiquement, le PSG va tenter sa chance avec Lionel Messi même si le dossier s'annonce très complexe. Malgré les pertes liées à l'épidémie de coronavirus, le Qatar estime que le blues de La Pulga en Catalogne est une opportunité unique à ne pas laisser échapper. Lionel Messi est en effet le rêve ultime de Doha depuis le rachat du PSG en 2011, et une association avec Kylian Mbappé et Neymar ferait entrer encore un peu plus le club de la capitale dans une nouvelle ère. D'après L'Équipe , Leonardo aurait approché Jorge Messi afin d'en savoir plus sur les intentions de son fils, mais ce dernier aurait les idées claires pour son avenir. Bien décidé à claquer la porte du Barça, le sextuple Ballon d'Or ne verrait que par Manchester City, qui travaille également à son arrivée. Les chances du PSG avec Messi sont donc minces, et il en est de même avec Arturo Vidal. Il y a quelques jours, La Cuatra avait indiqué que le milieu de terrain était dans le viseur de Leonardo. Un intérêt confirmé ce week-end par le média chilien, qui précise toutefois qu'une arrivée de Vidal dans la capitale française n'est pas du tout d'actualité. « Antonio Conte l'a appelé plusieurs fois pour essayer de le convaincre, mais Vidal veut être sûr qu'il pourra faire quelque chose de grand en Ligue des champions avant de donner une réponse », explique l'un de ses amis proches. « Ce qui séduit le plus Vidal, c'est de retourner à la Juventus. D'un côté, il y a la possibilité de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo et d'essayer de remporter la Ligue des champions. Et puis il y a le fait de revenir à la maison, où tout le monde le connaît », ajoute-t-on dans l'entourage de Vidal. Ces deux dossiers, bien que très différents, sont donc compliqués à boucler pour le Paris Saint-Germain, mais la tendance serait bien différente concernant Luis Suarez.

Le PSG a une ouverture pour Suarez