Mercato - PSG : Une grosse concurrence se dresse face à Leonardo pour Suarez !

Publié le 30 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Avec l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, l’effectif blaugrana risque de bien changer. Luis Suarez est poussé vers la sortie et la Juventus Turin pourrait bien être son point de chute.

L’été est agité à Barcelone. Après avoir choisi Ronald Koeman comme successeur de Quique Setien, le FC Barcelone s’occupe maintenant de son effectif. En plus de la volonté qu’aurait Lionel Messi de quitter le Barça, les catalans devrait également voir partir Luis Suarez qui ne rentre pas dans les plans de son nouveau coach pour la saison prochaine. Et alors que Doha en a fait un objectif pour le PSG, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c’est la Juventus qui semble être le club le plus déterminé à recruter l’Uruguayen.

Suarez a parlé à Nedved