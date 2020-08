Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Premier League serait bien décidée à succéder à Lionel Messi !

Publié le 30 août 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par Sadio Mané dans l’optique de compenser le possible départ de Lionel Messi, l’attaquant sénégalais ne serait pas contre rejoindre le club catalan cet été.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est plus que jamais incertain. À un an du terme de son contrat, l’international argentin souhaite claquer la porte de son club de toujours et a même séché la reprise avec le Barça ce dimanche en ne se présentant pas aux tests de dépistage du Covid-19. Ainsi, bien qu’il ne souhaiterait pas se séparer de celui qu’on surnomme La Pulga , le FC Barcelone n’a d’autres choix que de commencer à songer à trouver un remplaçant à Lionel Messi. Dans cette perspective, le club catalan serait intéressé par le profil de Sadio Mané. Et à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne, le Barça aurait bien une ouverture avec l’attaquant sénégalais de 28 ans.

Sadio Mané serait d’accord pour quitter Liverpool !