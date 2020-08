Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar en contact avec Messi pour un transfert au PSG ? La réponse !

Publié le 30 août 2020 à 12h15 par A.M. mis à jour le 30 août 2020 à 12h17

Toujours très proche de Lionel Messi, Neymar échangerait régulièrement avec la star argentine. Mais leurs discussions n'auraient pas pour but d'aboutir sur un transfert au PSG.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les discussions depuis qu'il a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'Or ne s'est pas présenté au centre d'entraînement afin de passer les tests du Covid-19, entérinant ainsi sa décision. Malgré tout, il reste zone d'ombre à éclaircir. Tout d'abord, les conditions de son départ puisque les deux parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne la date d'expiration de la clause permettant à Lionel Messi de partir libre, tandis que La Cadena SER assure que la clause libératoire fixée à 700M€ n'est plus d'actualité depuis la fin de la saison. Mais la grande question est de savoir dans quel club évoluera La Pulga ?

Neymar enverrait des SMS à Messi, mais...