Mercato - PSG : Après Messi, un autre joueur du FC Barcelone pourrait snober Leonardo !

Publié le 30 août 2020 à 13h45 par B.C.

Outre Lionel Messi et Luis Suarez, le PSG s'intéresserait également à Arturo Vidal, annoncé sur le départ. Cependant, le Chilien aurait d'autres plans pour son avenir.

La révolution qui s'annonce au FC Barcelone pourrait arranger les affaires de Leonardo. En effet, le PSG tente logiquement sa chance avec Lionel Messi, bien décidé à quitter la Catalogne durant le mercato, mais l'Argentin semble se diriger vers Manchester City. Le sextuple Ballon d'Or n'est toutefois pas le seul à faire de l’œil à l'état-major qatari. Comme le 10 Sport vous l'a révélé, Luis Suarez est très apprécié du côté de Doha, et cela tombe bien puisque l'Uruguayen n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, tout comme Arturo Vidal. Le milieu du Barça plairait lui aussi à Leonardo, mais l'intérêt ne serait visiblement pas réciproque.

Vidal rêverait d'un retour à la Juventus