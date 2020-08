Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité de Leonardo trouvée… au FC Barcelone ?

Publié le 18 août 2020 à 3h30 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Leonardo a pour objectif d’attirer un nouveau milieu de terrain. Et pour cela, le Brésilien pourrait trouver son bonheur au FC Barcelone.

Au FC Barcelone, un grand coup de balai se prépare. Après la claque reçue contre le Bayern Munich, le club catalan s’apprête à opérer de nombreux changements au sein de son effectif. Une grande braderie dont pourrait profiter notamment le PSG. Et alors que tous les regards se tournent notamment vers Lionel Messi puisque le club catalan apparait comme l’un des rares clubs à pouvoir s’offrir l’Argentin, c’est un autre joueur catalan qui retiendrait actuellement l’attention de Leonardo. Ayant fait de l’arrivée d’un milieu de terrain, le Brésilien aurait coché le nom d’Arturo Vidal.

Un intérêt pour Arturo Vidal !