Mercato - PSG : Le Barça prêt à payer le prix fort pour se séparer de Luis Suarez ?

Publié le 30 août 2020 à 18h45 par D.M.

Le FC Barcelone ne compterait plus sur Luis Suarez et devrait payer 14M€ s'il venait à résilier le contrat de l’attaquant uruguayen qui arrive à son terme en 2021.

La défaite en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) pourrait être lourde de conséquences pour le FC Barcelone. Lassé par les contreperformances de son équipe et par l’attitude de ses dirigeants, Lionel Messi souhaiterait changer d'air. Proche de l’Argentin, Luis Suarez devrait également quitter le FC Barcelone cet été. Le nouvel entraîneur du club catalan Ronald Koeman ne compterait plus sur lui et voudrait se débarrasser de l’attaquant uruguayen. Comme annoncé par le 10 Sport le 25 août dernier, les hautes instances du PSG à Doha surveillent la situation de Luis Suarez sous contrat avec le Barça jusqu’en 2021.

Luis Suarez pourrait quitter le Barça en tant qu’agent libre