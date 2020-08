Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi attend un geste de ses dirigeants !

Publié le 30 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors qu’il souhaite quitter le FC Barcelone, Lionel Messi attendrait un appel des dirigeants catalans pour trouver une solution.

La rupture semble définitive entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Comme attendu, l’argentin ne s’est pas présenté pour les tests PCR des joueurs barcelonais qui avait lieu ce dimanche. Le départ de La Pulga semble désormais inévitable, même si Josep Maria Bartomeu est prêt à tout pour persuader le sextuple Ballon d’Or de rester au club. A 33 ans, Lionel Messi cherche désormais un nouveau défi, loin de Barcelone, et probablement loin de l’Espagne, alors que des retrouvailles avec Pep Guardiola, du côté de Manchester City, semble se dessiner. Ainsi, la décision serait irrévocable pour le clan Messi, qui cherche désormais à trouver un accord avec le club culé .

Quelle solution pour Lionel Messi ?