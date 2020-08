Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Neymar pourraient plomber le transfert légendaire de Messi !

Publié le 30 août 2020 à 16h45 par A.M.

La situation de Lionel Messi ne passe pas inaperçue sur le marché puisque la star argentine a réclamé son départ du FC Barcelone. Et alors que le PSG semblait s'être positionné, Leonardo a d'autres priorités.

Dans les prochains jours, Lionel Messi pourrait changer de clubs. Cela semblait impensable il y a encore quelques semaines, mais cette fois-ci, le point de non-retour semble avoir été atteint puisque celui que l'on surnomme La Pulga ne s'est pas présenté au centre d'entraînement du Barça afin de passer les tests du Covid-19. Par conséquent, son choix semble clair, Lionel Messi veut partir, mais les conditions de son départ sont encore incertaines puisque la clause lui permettant de partir libre aurait expiré tout comme la clause libératoire fixée à 700M€. Ce que dément toutefois La Liga. Dans tous les cas, rares sont les clubs en mesure de l'attirer. Le PSG en fait partie, mais Leonardo a d'autres priorités sur le marché.

La priorité du PSG est de prolonger Mbappé et Neymar