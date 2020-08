Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi en approche… avec Cristiano Ronaldo et Guardiola ?

Publié le 30 août 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait partie des prétendants en course pour Lionel Messi, un ancien attaquant du club de la capitale estime que l’attaquant du FC Barcelone pourrait débarquer cet été, suivi ensuite de Cristiano Ronaldo et de Pep Guardiola.

Selon les dernières tendances dégagées vendredi par L’Equipe, Lionel Messi ne devrait pas rejoindre le PSG malgré ses envies de départ du FC Barcelone. Leonardo aurait contacté le père de l’attaquant argentin, mais c’est Manchester City qui tiendrait la corde dans ce dossier. Pourtant, à en croire l’ancien attaquant du PSG Fabrice Pancrate, Messi pourrait bien signer à Paris cet été, et il pourrait même être suivi de Cristiano Ronaldo et de Pep Guardiola par la suite.

« Ronaldo va le joindre en 2021, et Guardiola aussi »