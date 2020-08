Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang sort du silence pour son avenir !

Publié le 30 août 2020 à 22h00 par D.M.

Vainqueur du Community Shield avec Arsenal ce samedi, Pierre-Emerick Aubameyang s’est prononcé sur son avenir et sur une possible prolongation de contrat.

Arsenal a remporté un nouveau trophée. Après avoir mis la main sur la FA Cup, les Gunners ont remporté ce samedi le Community Shield en venant à bout de Liverpool (1-1, 5-4 aux tirs au but). Et encore une fois, Pierre-Emerick Aubameyang a su se montrer décisif. L’attaquant gabonais a été l’auteur du premier but d’Arsenal, mais aussi du penalty décisif. Sous contrat jusqu’en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pourtant toujours pas fixé sur son avenir. Courtisé par le FC Barcelone, le joueur se dirige vers une prolongation de contrat comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 17 août dernier.

« Nous verrons dans les prochains jours »