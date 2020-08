Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas réclame un gros renfort !

Publié le 31 août 2020 à 10h15 par A.M.

Présent en conférence de presse après la victoire à Brest (3-2), André Villas-Boas a fait le point sur le mercato et notamment sur la quête d'un attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Dario Benedetto.

Les chantiers de l'Olympique de Marseille avancent bien. En effet, avant l'ouverture du mercato, André Villas-Boas avait ciblé quatre recrues en priorité, à savoir la un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain à vocation défensive et un attaquant. Dans cette optique, Pape Gueye et Leonardo Balerdi sont déjà arrivés tandis que Yuto Nagatomo va suivre dans les prochaines heures. Et pour ces trois recrues, l'OM n'a pas versé le moindre centime en indemnité de transfert puisque le défenseur argentin a été prêté par le Borussia Dortmund tandis que les deux autres arrivent libres. Pour son futur attaquant, André Villas-Boas souhaite désormais que l'OM investisse.

Villas-Boas veut attaquant... qui ne comptera pas 0€ !