Mercato - OM : Villas-Boas annonce une nouvelle recrue !

Publié le 31 août 2020 à 8h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'Olympique de Marseille s'active ces dernières heures pour boucler l'arrivée de Yuto Nagatomo. Et André Villas-Boas confirme son arrivée imminente.

Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye, arrivé libre en provenance du Havre, et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, André Villas-Boas n'a jamais caché sa volonté d'attirer au moins deux renforts supplémentaires à savoir un attaquant et un latéral gauche, deux postes où Dario Benedetto et Jordan Amavi n'ont pas de concurrence. Et c'est bien le second dossier qui avance le plus rapidement puisque l'OM semble proche de boucler l'arrivée de Yuto Nagatomo (33 ans), libre de tout contrat, comme L'Equipe puis RMC Sport l'ont dévoilé. Présent devant les médias après la victoire contre Brest (3-2), André Villas-Boas a confirmé l'arrivée imminent du Japonais.

Villas-Boas confirme pour Nagatomo